LIVE Virtus Bologna-Pistoia 62-48, Serie A basket 2020 in DIRETTA: +14 Segafredo prima degli ultimi 10 minuti (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Landi su Delia, la situazione dopo 3′ trascorsi nell’ultimo periodo è 2-1. 67-50 DELIA!!!! DUE MANI SOPRA IL FERRO. 65-50 2/2 Dowdell. Ricci spende fallo su Dowdell, viaggio in lunetta per l’americano di Pistoia. 65-48 TRIPLA DI GAINES, assist di Alessandro Pajola dal post basso. INIZIA IL QUARTO QUARTO! 21.56 Il parziale del periodo è di 16-20 in favore di Pistoia, ma le V Nere di Djordjevic preservano comunque un +14 prima degli ultimi 10 minuti di gara. FINISCE IL TERZO QUARTO! 62-48 TRIPLA DI PAJOLA. Ultima azione del quarto per la Segafredo con 12″ a disposizione. Pajola svetta a rimbalzo dopo un tiro dall’arco di Landi sul secondo ferro. 59-48 Landi mette un solo libero. Fischiato antisportivo a Vince Hunter per un contatto sotto canestro. 59-47 2/2 per l’ex Dinamo Sassari, che sta fornendo ... Leggi la notizia su oasport

