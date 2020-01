Leonardo: il nuovo drone Falco Xplorer completa con successo il primo volo (Di sabato 18 gennaio 2020) Leonardo: il nuovo sistema a pilotaggio remoto (il più grande realizzato dal gruppo) offre capacità di sorveglianza strategica per clienti militari e civili. Il Falco Xplorer, il nuovo velivolo a pilotaggio remoto di Leonardo, ha effettuato con successo il primo volo di prova. Il drone è decollato dalla base aerea di Trapani-Birgi il 15 gennaio, ha volato sul Golfo di Trapani in uno spazio aereo dedicato per circa 60 minuti ed è infine rientrato atterrando in sicurezza. Si tratta di un importante risultato, raggiunto anche grazie al supporto tecnico e ingegneristico fornito dal Reparto Sperimentale di volo dell’AM nelle fasi di pianificazione del volo e delle attività collegate. Il nuovo sistema aereo pilotato a distanza (Remotely Piloted Air System – RPAS), che unisce caratteristiche di persistenza in volo per oltre 24 ore con capacità di carico utile fino a 350 kg, inizierà ora ... Leggi la notizia su 2anews

