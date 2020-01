Joe Bastianich ad Amici Celebrities: “Esperienza da non ripetere” (Di sabato 18 gennaio 2020) È periodo di cambiamenti per Joe Bastianich: lo storico giudice di Masterchef ha lasciato l’ultima edizione in mano a Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Non si ferma, però; sarà infatti giudice di Italia’s Got Talent. Inoltre, la sua passione per la musica sta venendo soprattutto fuori in quest’ultimo periodo: Joe suona la chitarra e si diletta nel canto. Su Youtube si possono trovare varie sue tracce da poter ascoltare. Nella sua esperienza ad Amici, però, qualcosa non è andata. Joe Bastianich è stato concorrente ad Amici Celebrities di Maria de Filippi e ha deciso di mettersi alla prova con la sua chitarra. Da giudice a concorrente, però, non è stato facile essere giudicati: Mi sono messo in gioco a essere giudicato. È stata un’esperienza molto forte e molto interessante, sicuramente da non ripetere. Joe ha accusato particolarmente le ... Leggi la notizia su velvetgossip

