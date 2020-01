Inter, ecco i numeri di Giroud in Premier League VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Inter, tutti i numeri di Giroud che dopo sette anni e mezzo lascerà la Premier per iniziare una nuova avventura in Serie A Dopo sette stagioni Olivier Giroud lascerà la Premier per iniziare una nuova avventura nell’Inter. Le migliori stagioni il francese le ha disputate con le maglie di Arsenal e Chelsea. Ben 225 presenze e 122 tra gol e assist realizzati dalla stagione 2012/2013. Con la maglia dell’Arsenal ha messo a segno 73 reti in 180 apparizioni, con quella dei Blues invece ha realizzato 5 gol in 45 presenze. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

