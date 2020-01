Il caso Gregoretti, in breve (Di sabato 18 gennaio 2020) Salvini è accusato di sequestro di persona, e stavolta il M5S non dovrebbe salvarlo; ma ci sono proteste per la data scelta dalla presidente del Senato per il primo voto Leggi la notizia su ilpost

fattoquotidiano : Caso Gregoretti, ok al voto sul processo a Salvini il 20 gennaio. Casellati vota con le opposizioni - agorarai : Caso #Gregoretti 'Salvini è andato contro il suo stesso decreto, perché era spiegato benissimo quali tipi di navi p… - agorarai : Caso #Gregoretti. la giunta decide stamattina 'Conte non può dire che non fosse a conoscenza di questa cosa, è verg… -