Grande Fratello Vip, il modello Denver in lacrime: “Io ed Elisa abbiamo avuto quattro rapporti intimi e niente di più”. Antonella Elia lo consola (Di sabato 18 gennaio 2020) lacrime durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 17 gennaio. Denver si è sfogato con Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. Il modello è in nomination e la cosa che lo preoccuperebbe, stando alle sue parole, non è l’uscita ma l’impressione che gli inquilini e il pubblico potrebbero avere avuto sul suo comportamento. Denver ha infatti inizialmente negato di aver avuto un flirt con Elisa De Panicis, cosa che ha fatto arrabbiare non poco la 27enne. “Hai dato l’immagine di una persona buona e disponibile con tutti… Elisa ha seminato il caos, è confusissima e non ha credibilità, chi può crederle…. Sei un ragazzo unico, di una bontà d’animo, hai una vita bellissima“. Non la pensano così Andrea Montovoli e Barbara Alberti. La scrittrice ha infatti detto di aver conosciuto meglio la De Panicis: “Io ho ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Nella Casa del #GFVIP bisogna sempre fare i conti con i propri errori... e questa sera è già tempo di bilanci! Tu… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… -