FORMAZIONI Lazio Sampdoria: Caicedo dal primo, Quagliarella in panchina (Di sabato 18 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lazio Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Sampdoria, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Jankto; Caprari, Gabbiadini. All. Ranieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

