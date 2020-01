Fernando Alonso: “Se tornerò alla Dakar sarà per vincere. Sono molto felice, è stata una sfida personale” (Di sabato 18 gennaio 2020) Fernando Alonso ha concluso la sua avventura alla Dakar 2020 a ridosso della top 10, il due volte Campione del Mondo di F1 ha fatto il suo esordio nel Rally Raid più prestigioso e importante al mondo riuscendo a distinguersi con 8 piazzamenti di tappa nelle prime dieci posizioni e un eccellente secondo posto nell’ottava frazione. Non Sono mancati i problemi tecnici, soprattutto al secondo giorno quando a causa della rottura di una sospensione ha perso oltre due ore di tempo. Lo spagnolo ha raccontato la sua esperienza in Arabia Saudita al termine dell’evento: “Non potrei essere più felice di così. Ho finito la mia prima Dakar. So che ci Sono persone che ci provano più volte fino a quando non riescono a farlo e ho avuto la fortuna, ma anche la squadra perfetta, per riuscire a farcela al primo colpo. Pensavo che sarei stato molto più lontano dai migliori. E’ stata ... Leggi la notizia su oasport

Dakar 2020 : Fernando Alonso chiude la gara con tanta esperienza in più e la conferma delle sue qualità : Alzi la mano chi non si aspettava un Fernando Alonso di questo livello nella Dakar 2020 per quanto riguarda le auto. Il campione spagnolo, che partiva ovviamente senza particolari sogni di gloria, essendo all’esordio assoluto nella corsa più dura del mondo, ha conferma to di essere il solito “Nando” di sempre. Deciso, solido, concentratissimo, pignolo e che sa estrarre il massimo da sè e dal suo mezzo. È sempre stato così, e ...

LIVE Dakar 2020 - 17 gennaio in DIRETTA : Fernando Alonso 4° nell’ultima tappa! Successi finali per Sainz e Brabec : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA DELLE AUTO: 2° Fernando Alonso LA CLASSIFICA FINALE DELLE AUTO LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA DELLE MOTO LA CLASSIFICA FINALE DELLE MOTO 10.05 Si chiude qui questa ultima DIRETTA LIVE della Dakar 2020 . Grazie per averci seguito nell’arco delle dodici tappe. Un saluto sportivo! 10.03 L’Italia, come di consueto, è stata una comparsa anche in questa ...

Classifica Dakar 2020 Auto : Carlos Sainz precede Al-Attiyah e Peterhansel - 13° Fernando Alonso : La 42esima edizione della Dakar si è chiusa oggi, con il trionfo tra le Auto dello spagnolo Carlos Sainz . L’esperto condottiero della Mini trionfa così a 57 anni per la terza volta in carriera, raggiungendo proprio i due agguerriti rivali di questa edizione. Il qatariota Nasser Al-Attiyah le ha provate davvero tutte per recuperare dopo la foratura di martedì, dominando la complicata tappa di ieri e quella molto più corta e agevole odierna ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso sfiora la vittoria nell’ultima tappa! Terzo trionfo per Carlos Sainz a 57 anni! : Carlos Sainz e la sua Mini hanno trionfato nella 42esima edizione della Dakar auto 2020 in Arabia Saudita. Una giornata storica, quella odierna, per il campione spagnolo, che a 57 anni raggiunge il Terzo successo nella manifestazione con altrettante marche differenti, dopo aver superato tutti a bordo di Volkswagen nel 2010 e con Peugeot due anni fa. In un colpo solo Sainz eguaglia dunque i suoi avversari più accaniti in questa edizione, il ...

LIVE Dakar 2020 - 17 gennaio in DIRETTA : Fernando Alonso 2° nell’ultima tappa! Successi finali per Sainz e Brabec : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA DELLE MOTO 8.45 Si è conclusa l’ultima frazione delle auto alla Dakar 2020 . Il qatariota Al-Attiyah (Toyota) ha vinto con 3’25” su Fernando Alonso , mentre il francese Peterhansel ha concluso terzo a 3’31”. Allo spagnolo Carlos Sainz (Bahrain JCW X-Raid Team) è stata sufficiente una quarta tappa a 3’56 per aggiudicarsi la ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso : “Voglio chiudere nel migliore dei modo nell’ultima tappa. Soddisfatto del mio rendimento” : Fernando Alonso ha concluso all’ottavo posto la penultima tappa della Dakar 2020 riservata alle auto. A bordo della Toyota Hilux, lo spagnolo ha reagito alla grande all’incidente di ieri, costatatogli più di un’ora di ritardo dal leader. Del resto, Nando è tipo da non arrendersi così facilmente, come dimostrano i due titoli conquistati in F1. Oggi l’obiettivo era la top-10 della speciale e l’iberico, coadiuvato ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso 8° nella penultima tappa. Vittoria di Peterhansel - 3° Carlos Sainz : Grande rimonta del due volte iridato di Formula 1 nell’undicesima speciale del Rally Raid con anche il giallo dovuto al mancato riscontro cronometrico, forse per un problema del suo transponder. Al-Attiyah accorcia le distanze da Sainz che resta leader della generale con un margine pericolosamente assottigliato. La Vittoria dell’edizione in Arabia Saudita si decide domani.Continua a leggere

F1 - Fernando Alonso verso il rientro? “Non ho parlato con Ferrari per il 2021. Mi sento ancora un pilota di Formula Uno” : Fernando Alonso si sta apprestando a chiudere la sua avventura alla Dakar 2020, il due... L'articolo F1, Fernando Alonso verso il rientro? “Non ho parlato con Ferrari per il 2021. Mi sento ancora un pilota di Formula Uno” proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Dakar 2020 - 16 gennaio in DIRETTA : Carlos Sainz per blindare il successo - Fernando Alonso punta alla tappa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica delle auto – La classifica delle moto – La classifica di camion/quad/ssv Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Dakar 2020 , oggi giovedì 16 gennaio si corre la penultima frazione del Rally Raid più prestigioso e importante al mondo. Si preannuncia una giornata davvero di fuoco tra Shubaytah e Haradh, nel torrido deserto dell’Arabia ...

Dakar - Fernando Alonso oggi 55° ma su Instagram rilancia : “Domani recupero” : L’incidente al volante della Toyota Hilux poco dopo la partenza della decima tappa si traduce in un ritardo di 1 ora e 17’ al traguardo. A due stage dalla fine del Rally Raid, il due volte iridato di Formula 1 è 14° in classifica generale a 4 ore 41’ dal leader Carlos Sainz (Mini). Nell’assoluta perdono terreno Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel(Mini).Continua a leggere

VIDEO Fernando Alonso che botta! Lo spagnolo si ribalta due volte nella decima tappa della Dakar 2020 - ma è illeso : Non è stata di certo una tappa da ricordare per Fernando Alonso . Lo spagnolo nella decima stage della Dakar 2020 è stato protagonista di uno spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze, che ha portato al ribalta mento della Toyota Hilux, danneggiata al parabrezza. Per questa ragione l’iberico è arrivato al traguardo con oltre un’ora di ritardo, in una speciale che è terminata in anticipo per via del forte vento presente. ...

Fernando Alonso - brivido alla Dakar : si cappotta con la sua Hilux Toyota : Il due volte campione di Formula 1 protagonista di un incidente nel corso della decima tappa del Rally Raid. Nessuna grave conseguenza per lui e Marc Coma ma persa circa 1 ora. L’equipaggio è ripartito ma sta viaggiando verso il bivacco senza parabrezza.Continua a leggere

LIVE Dakar 2020 - 14 gennaio in DIRETTA : vince Peterhansel su Al-Attiyah - Fernando Alonso top10! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Tutto invece apparentemente già deciso tra le moto, dove l’americano Brabec guida con 20’53” sul cileno Quintanilla. Attenzione però: alla Dakar le insidie sono sempre in agguato… 15.18 Le ultime tre tappe della Dakar saranno infuocate tra le auto. Lo spagnolo Sainz è ancora in vetta, ma con appena 24″ su Al-Attiyah e 6’38” su Peterhansel . Una corsa a ...

Dakar 2020 : Peterhansel beffa Al-Attiyah nella nona tappa delle auto - Sainz più in difficoltà. Nono Fernando Alonso : La nona tappa della Dakar 2020 si è appena conclusa con un verdetto inesorabile: questa 42esima edizione si giocherà sul filo di lana regalando uno spettacolo incredibile agli appassionati. Il francese della Mini Stephane Peterhansel ha vinto la quartultima frazione delle auto , la più lunga in assoluto della competizione, che ha portato la carovana da Wadi Al-Dawasir ad Haradh dopo uno spostamento di ben 886 chilometri (410 quelli di prova ...

LIVE Dakar 2020 - 14 gennaio in DIRETTA : Fernando Alonso 14° al km 347 - vince Peterhansel su Al-Attiyah. Quintanilla si impone nelle moto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Peterhansel vince la tappa con appena 15″ di vantaggio su Al-Attiyah al quale per poco non è riuscita la rimonta. 12.50 Al-Attiyah in rimonta su Peterhansel che mantiene appena 40″ di vantaggio. Torna a perdere Sainz che si trova a 5’13”. Alonso si trova a 11’22”. 12.15 Peterhansel arriva al km 244. Il francese guida con 52″ su Al-Attiyah. Sanz è a ...

