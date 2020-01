Conferenza stampa Conte: «Lecce match speciale. Gestiremo Politano» (Di sabato 18 gennaio 2020) Conferenza stampa Conte, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter per presentare la trasferta dei suoi al Via del Mare contro il Lecce Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani contro il Lecce. Ecco il pensiero dell’allenatore: AVVERSARIO – «Il Lecce sta facendo il suo percorso, intende salvarsi, ha giocato bene con un’idea positiva che può portare al risultato. Gli auguro ogni bene essere Leccese, a partire dalla prossima gara. Inevitabile che, al di là del motivo del ritorno, è sempre una grande emozione. Lì sono nato e diventato uomo, la mia famiglia vive ancora a Lecce. Sarà un match speciale. Domani saremo avversarsi e ognuno proverà a battere l’altro». SPINAZZOLA-Politano – «Ho fatto una scelta tecnica, altre valutazioni le faranno gli altri. La mia porta è ... Leggi la notizia su calcionews24

