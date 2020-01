Caso Gregoretti, Salvini: “Mandatemi pure a processo, con me verrà processato il popolo” (Di sabato 18 gennaio 2020) In vista del voto del Senato sull'autorizzazione a procedere , Matteo Salvini ritorna sul Caso di nave Gregoretti per cui è accusato di sequestro di persona. "Se devo andare a processo e in galera per aver difeso un'idea ci vado a testa alta" ha dichiarato il leader leghista, aggiungendo: "Trovino anche un tribunale bello grande perché con me ci saranno milioni di uomini e donne liberi". Leggi la notizia su fanpage

