Beni culturali, firmato il protocollo "Carditello Running & Walking": in arrivo itinerari podistici ed escursionistici Fondazione Real Sito di Carditello impegnata in prima linea a valorizzare il territorio e le risorse ambientali con la progettazione di nuovi itinerari e la promozione di attività, eventi podistici ed escursionistici, che arricchiranno l'offerta culturale e la visita al complesso monumentale. firmato il protocollo d'intesa "Carditello Running & Walking" con il Club Alpino Italiano, la Federazione Italiana Camminatori Sportivi e le associazioni Mararoneti Capuani, Podistica Sammaritana e Run Lab, con l'obiettivo di identificare e sviluppare percorsi storici che, attraverso i boschi, collegano Carditello agli altri siti culturali casertani, stimolando attività motorie all'aperto e stili di vita orientati al benessere psicofisico, all'aggregazione e alla socializzazione di turisti e residenti. "Carditello – spiega il direttore della Fondazione, Roberto Formato ...

