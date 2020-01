Autostrade all’ultimo casello. Sulla revoca non si torna indietro. L’azienda propone un accordo ma il Governo dice no. Buffagni: “La società dei Benetton è inaffidabile” (Di sabato 18 gennaio 2020) Sembra sempre più vicina la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. Dopo la promessa di triplicare gli investimenti per evitare che “L’azienda vada in default”, ribadita dall’ad Roberto Tomasi in un’intervista su La Repubblica, per giunta all’indomani della presentazione del nuovo piano industriale, è arrivato l’altolà dal Governo. Prima è stata la volta del ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, che ha tagliato corto spiegando che “la revoca è la conseguenza dei 43 morti nel crollo del ponte Morandi” mentre dopo qualche ora, a rispondere all’amministratore della società della famiglia Benetton, è stato il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni (nella foto), che è stato addirittura più netto. In relazione alla richiesta di pace da parte dell’ad Tomasi, il pentastellato ci è andato giù duro: “Mi sembra che si voglia vendere come un favore una cosa che ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

