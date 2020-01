«Ad Ascoli sventola il fascio littorio» (Di sabato 18 gennaio 2020) Paolo Berizzi su Repubblica racconta una storia strabiliante che riguarda Ascoli, dove il 28 ottobre scorso – lo raccontò sempre il quotidiano di Verdelli– FdI convocò una settantina di camerati al ristorante “Terme” di Acquasanta: sul menù campeggiavano, anche qui, l’aquila di Salò e il fascio littorio, e, sopra, il simbolo del partito di Giorgia Meloni. Insieme ai vertici locali di FdI c’era anche lui, Fioravanti. Il “sindaco del popolo”, come ama definirsi. Oggi c’è un altro caso di “goliardia”, come amano definirla: Se non fosse tutto vero – siamo sotto le finestre a fotografare, ieri mattina – sembrerebbe di stare sul set di un film che racconta il regime tra 1943 e 1945, voluto dalla Germania nazista e guidato da Benito Mussolini. E invece al centro di quelle sei bandiere tricolori appese alle persiane ci sono proprio l’aquila e il fascio littorio ... Leggi la notizia su nextquotidiano

