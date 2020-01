"1917": un viaggio mozzafiato dentro la Grande Guerra (Di sabato 18 gennaio 2020) È bene avvisare lo spettatore emotivo: l’attacco d’ansia è in agguato per chi affronterà le trincee e la No Man’s Land della Grande Guerra insieme ai due soldatini di “1917”, che esce da noi il 23 gennaio forte di dieci nomination all’Oscar e di due Golden Globe per il miglior film drammatico e la migliore regia. La firma di Sam Mendes - che 22 anni fa, traslocando dal teatro al cinema, ha strappato subito i due Oscar maggiori per “American Beauty” e che ha alzato lo standard di 007 con “Skyfall” e “Spectre”- dovrebbe tecnicamente risultare collegiale. Il virtuosismo superlativo di “1917”è un prodotto d’equipe, irrealizzabile senza il direttore della fotografia Roger Deakins (che Mendes ha ereditato dai Coen) e il montaggio di Lee Smith, fedelissimo di Christopher ... Leggi la notizia su huffingtonpost

