Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 16:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO DISAGI SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA COLOMBO E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE LATINA MENTRE SULLA Roma-FIUMICINO E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIROCLazioNE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ L’INCIDENTE RIMOSSO, ANCHE SULLA VIA APPIA CODE IN DIMINUIZIONE TRA MONTE SAN BIAGIO E VALLE MARINA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA DOVE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO NEL FINE SETTIMANA SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E IL BIBIO PER LA Roma-NAPOLI CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E A24 E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA ... Leggi la notizia su romadailynews

