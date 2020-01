Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 12:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE NELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI TRANNE QUALCHE ECCEZIONE: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA E CASELLO AUTOSTRADALE IN DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA PERCORRENDO LA VIA CASSIA A NORD DI Roma TRAFFICO RALLENTATO PER CODE A TRATTI DA ISOLA FARNESE AL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI A TOR LUPARA SULLA NOMENTA TRAFFICO LENTO DA VIA NOMENTANA BIS A VIA SANT’ANTONIO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI VILLA ADRIANA E TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI RICORDIAMO CHE PER LA METRO LINEA “A” RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI CORNELIA DOVE è ATTIVA LA NAVETTA BUS MA13 E LA STAZIONE BARBERINI DOVE E’ ATTIVA LA NAVETTA ... Leggi la notizia su romadailynews

