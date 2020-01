Verissimo, Sinisa Mihajlovic parla della sua battaglia contro la leucemia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic, ospite della prossima puntata di Verissimo, si racconta a Silvia Toffanin e si apre sulla dura battaglia contro la leucemia che sta portando avanti dalla scorsa estate. L’ex difensore affronta in studio il difficile racconto del suo calvario: Ho fatto tredici chemioterapie in cinque giorni, ma già dopo il terzo avevano annientato tutto. Il primo ciclo è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli attacchi di panico che non avevo mai avuto perché ero chiuso in una stanza con l’aria filtrata: non potevo uscire e stavo impazzendo. Volevo spaccare la finestra con una sedia, poi mia moglie e alcuni infermieri mi hanno fermato, mi hanno fatto una puntura e mi sono calmato. Nonostante la sofferenza, è grande la forza che l’allenatore del Bologna ha dimostrando e sta tutt’ora dimostrando, soprattutto per la sua famiglia: Stavo male ma ... Leggi la notizia su trendit

leggoit : sinisa #mihajlovic a #verissimo e la battaglia contro la leucemia, poi il messaggio a Zlatan #ibrahimovic - Parpiglia : In esclusiva assoluta a Verissimo Sinisa Mihajlovic parla della battaglia che sta combattendo contro la leucemia ch… - novasocialnews : Sinisa Mihajlovic a cuore aperto: '13 chemio in 5 giorni, ho avuto attacchi di panico per la prima volta. Ma sto vi… -