Tenta di contrabbandare un Picasso: miliardario spagnolo condannato a 18 mesi di carcere (e a una multa di più di 50 milioni di euro) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un miliardario collezionista d’arte spagnolo è stato condannato a 18 mesi di carcere e a una multa di 58 milioni di dollari – circa 52 milioni di euro – per aver Tentato di contrabbandare un Picasso all’estero per venderlo all’asta. L’opera del pittore, «Cabeza de una Mujer Joven» («Testa di giovane donna»), dichiarata tesoro nazionale – una tela del valore di più di 26 milioni di euro – è stata sequestrata dallo yacht di Jaime Botín in Corsica, in Francia, nel 2015. Il proprietario voleva spedirlo in Svizzera, nonostante il dipinto «non avesse l’autorizzazione di uscire dal territorio spagnolo», spiegava allora Vincent Guivarch, vicedirettore dei servizi doganali della Corsica. Qualsiasi opera d’arte che abbia più di 100 anni e sia considerata culturalmente significativa è registrata come un tesoro nazionale, spiega ancora la ... Leggi la notizia su open.online

Tenta contrabbandare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tenta contrabbandare