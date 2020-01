Smog Roma: la qualità dell’aria non migliora, PM10 oltre i limiti in 11 centraline (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non migliora la qualità dell’aria a Roma, nonostante la decisione dell’amministrazione di bloccare per 3 giorni consecutivi la circolazione nella Fascia verde di tutti gli autoveicoli diesel (compresi gli Euro 6) e dei veicoli più inquinanti: secondo l’Arpa Lazio, ieri sono stati superati i limiti di PM10 previsti dalla legge (50 microgrammi per metro cubo) in 11 centraline sulle 13 che monitorano la qualità dell’aria nella Capitale. Ieri i livelli massimi di PM10 sono stati superati nelle centraline Preneste, Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Villa Ada, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula, Malagrotta. Sotto i limiti solo le centraline Guido e Cavaliere. Il Campidoglio ha stabilito anche per oggi il divieto della circolazione (dalle ore 07:30 alle 10:30 e dalle ore 16:30 alle 20:30) nella Fascia verde per tutti gli autoveicoli diesel fino a Euro 6 e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

borghi_claudio : Se quello che c'è a Roma è smog a Milano dovrebbero vietare anche la circolazione dei pattini a rotelle - quattroruote : #Smog, il Comune di #Roma blocca tutte le #auto #diesel, anche le moderne #Euro6: una scelta incomprensibile… - ivanaavidano : RT @CesareSacchetti: La Raggi blocca la circolazione dei diesel euro 6 per lo smog. Il diesel euro 6 inquina meno delle auto a benzina. A R… -