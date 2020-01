Skeleton, Jacqueline Loelling beffa Janine Flock e fa sua la tappa di Igls 2020! Nona una ottima Valentina Margaglio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una sontuosa Jacqueline Loelling conquista la tappa di Igls – Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2019-2020 e dimostra per l’ennesima volta che fuoriclasse sia. La tedesca, alla undicesima vittoria in carriera, ha messo in scena una rimonta splendida sul budello austriaco, andando a superare in extremis la padrona di casa Janine Flock, impedendole anche il sorpasso in classifica generale. Un duello sensazionale che sta impreziosendo la stagione e che oggi ha visto il successo dell’atleta classe 1995 con il tempo complessivo di 1:47.44. Dopo una prima discesa conclusa in quarta posizione con il crono di 53.92, la teutonica ha dato il tutto per tutto nella seconda, piazzando il nuovo record del tracciato in 53.62 andando a beffare per due soli centesimi la rivale, a cui non è bastato un eccellente 53.69 per ribadire la sua leadership. Completa ... Leggi la notizia su oasport

