Secondo la Cassazione, Carola Rackete non doveva essere arrestata (Di venerdì 17 gennaio 2020) (foto: Carsten Koall/Getty Images) La corte di Cassazione ha respinto il ricorso della procura di Agrigento contro l’ordinanza con cui lo scorso 2 luglio il gip di Agrigento aveva provveduto a non convalidare gli arresti domiciliare per Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3. Approdata a Lampedusa per far sbarcare oltre 40 migranti a bordo della nave da più di due settimane, aveva forzato un posto di blocco e per questo stata con l’accusa di violazione del decreto sicurezza bis – approvato poco tempo prima – e del codice della navigazione, e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f534.png" alt=" Leggi la notizia su wired

