Sci alpino, Dominik Paris dopo la discesa a Wengen: “A pezzi molto bene, devo migliorare per domani. Mi concentro sullo slalom” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dominik Paris ha concluso al quarto posto la discesa valida per la combinata di Wengen, prova della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il lungo weekend in terra svizzera è incominciato con questa gara sulla celeberrima pista Lauberhorn, uno dei templi del Circo Bianco dove il nostro portacolori è riuscito a ottenere un risultato importante. L’altoatesino ha ben interpretato un tracciato dove ha sempre faticato a brillare e ha chiuso a 79 centesimi dall’austriaco Matthias Mayer, preceduto di 0.26 dallo svizzero Gilles Roulin e di 0.12 dall’altro austriaco Daniel Danklmaier. Dominik Paris è in lotta per un piazzamento importante, cruciale per continuare a inseguire la Sfera di Cristallo: alle ore 14.00 dovrà difendersi con le unghie e con i denti nello slalom. L’azzurro ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Ci ho provato, la prova ... Leggi la notizia su oasport

