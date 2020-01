Sanremo, Elisabetta Gregoraci non ci sta: "Savino avvilito? Io liquidata, senza un se e senza un ma" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesca Galici Nuovo capitolo nello scontro tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino per la conduzione de L'altro festival: la showgirl ha ribattuto con forza alle parole di Nicola Savino e Amadeus Non si placa la polemica sul festival di Sanremo, che a meno di 20 giorni dall'inizio sta già movimentando l'opinione pubblica. Dopo la bufera mediatica che si è generata per le parole di Amadeus su Francesca Sofia Novello, a tenere banco è la querelle tra Nicola Savino ed Elisabetta Gregoraci. Dopo le accuse della showgirl, che ha pubblicamente dichiarato di essere stata esclusa dalla conduzione de L'altro festival, Nicola Savino ha replicato negando qualsiasi motivazione politica dietro il no a Elisabetta Gregoraci. Anche Amadeus, in qualità di direttore artistico del Festival, si è espresso sulla questione dichiarando di non essere a conoscenza delle manovre dietro L'altro ... Leggi la notizia su ilgiornale

