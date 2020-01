Prezzi benzina, diesel e gpl: ancora calma sulla rete (Di venerdì 17 gennaio 2020) calma sulla rete carburanti italiana: le compagnie non sono intervenute sui Prezzi raccomandati per il 3° giorno consecutivo. I Prezzi praticati sul territorio non registrano particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,596 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,594 a 1,609 euro/litro (no logo 1,578). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,491 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,490 a 1,502 euro/litro (no logo 1,478). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,737 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,695 a 1,805 euro/litro (no logo 1,629) mentre per il diesel la media è di 1,634 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

