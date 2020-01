Nuoro, operaio ucciso davanti ad un bar: 20enne in manette (Di venerdì 17 gennaio 2020) Marco Della Corte L'omicidio sarebbe scaturito da una lite degenerata: gli inquirenti dovranno ricostruire le dinamiche del delitto, il 20enne, presunto responsabile, si chiama Daniel Loi Daniel Loi è il 20enne presunto responsabile dell'omicidio di Massimo Piroddi. Il 44enne, di professione operaio, è stato ucciso dinanzi ad un bar di Bari Sardo, in provincia di Nuoro. Loi è stato arrestato nella mattina del 17 gennaio 2020. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra i due sarebbe scoppiata una lite (per motivi futili) nel corso della serata dedicata ai festeggiamenti in onore di Sant'Antonio, con i tradizionali falò. Come informa l'agenzia Ansa, Loi avrebbe spinto con violenza Piroddi, sbattendo la testa sui gradini di un marciapiede cadendo a terra in una pozza di sangue. Il colpo è stato talmente forte, che nemmeno i soccorsi del 118 giunti sul posto hanno potuto ... Leggi la notizia su ilgiornale

