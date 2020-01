Morto il 52enne Enrico Tomasi: ha avuto un malore sul posto di lavoro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tragedia a Vezza D’Oglio, comune della Val Camonica (in provincia di Brescia), dove Enrico Tomasi, 52 anni, è Morto dopo aver accusato un malore sul posto di lavoro. Inutile la corsa in ospedale e l’intervento al cuore, che non è riuscito salvargli la vita. Morto Enrico Tomasi Enrico lavorava come tecnico degli impianti di risalita del comprensorio sciistico Ponte di Legno-Tonale. É stato proprio mentre era impiegato qui come tutti i giorni che nella giornata di venerdì 10 gennaio 2020 ha iniziato a non sentirsi bene. Essendosi accorti delle sue condizioni critiche, i colleghi hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118. Giunti sul posto, questi l’hanno trasferito all’ospedale Civile di Brescia dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione cardiochirurgica. Qui ha subito un intervento al cuore, che purtroppo non è riuscito a risolvere il problema ... Leggi la notizia su notizie

