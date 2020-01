Monster Energy Supercross 3 - prova (Di venerdì 17 gennaio 2020) In concomitanza del nuovo campionato AMA (American Motorcyclist Association), ecco Monster Energy Supercross 3, terzo incontro con l'interpretazione - tutta statunitense - del motocross. Salti acrobatici, fuochi d'artificio e crossodromi in fibrillazione ci avvolgeranno in frenetiche gare in cui mantenere il proverbiale flow. Sterzate aeree e salti ritmici tra una duna e l'altra segneranno infatti il confine tra podio e polverosa sconfitta. Chiave per la vittoria? Equilibrio, concentrazione e sinergia con i comandi, ancora una volta particolarmente tecnici. Interpretazione americana, certo, ma veicoli per lo più nipponici (Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki). Lo studio - come sempre - è il nostrano Milestone, specializzato in simulazioni di guida e pronto a sfoggiare ancora una volta l'Unreal Engine 4, padroneggiato sempre meglio. Lo sponsor è l'Energy drink preferito da Sam Porter ... Leggi la notizia su eurogamer

