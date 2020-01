Microsoft Edge Dev: novità versione 81.0.389.2 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Durante la giornata di ieri, la variante Dev di Microsoft Edge basato su Chromium si è aggiornata alla versione 81.0.389.2 introducendo diverse novità. novità in questa versione Raccolte: aggiunta la possibilità di nascondere il pulsante “Raccolte” dalla barra degli indirizzi. Per nasconderla è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare “Nascondi da barra degli strumenti”. Gli utenti che hanno ancora la sincronizzazione dei preferiti disabilitata vedranno un messaggi “prossimamente”. Implementata una finestra di dialogo per informare quando un altro programma sul dispositivo installa un’estensione su Edge. Il controllo ortografico incorporato di Windows è abilitato anche nel browser. Aggiunta una policy di gestione che consente di scegliere se seguire la procedura di configurazione al primo avvio a meno. Download Per ... windowsinsiders

