Meteo: il sole se ne va e anche lo smog. Ma resta l’influenza (Di venerdì 17 gennaio 2020) I venti giorni di alta pressione che accompagnano l’Italia fin dai giorni delle vacanze di Natale stanno finendo. Da venerdì il Meteo peggiora. Dal punto di vista dello smog invece migliora. Arrivano correnti nordatlantiche che portano pioggia e neve e dovrebbero spazzare via polveri sottili e nebbie che non hanno mai lasciato la pianura padana. Il cambiamento è atteso per venerdì pomeriggio. Aria più fredda dal Nord Atlantico arriva sul Mediterraneo partendo dal Mar Ligure per arrivare sull’Adriatico. Il primo peggioramento sarà al Nord Ovest con piogge su Liguria, Piemonte e Lombardia. La neve arriverà sulle Alpi dai 1000 metri e dai 1400 sull’Appennino Settentrionale. Nella giornata di sabato la perturbazione passerà sulle regioni tirreniche e poi su Triveneto ed Emilia-Romagna. Ci saranno locali temporali e nevicate a quote via via più basse, fino a 600 metri al Nord, dai 1000 ... Leggi la notizia su vanityfair

