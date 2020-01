Me contro Te, chi sono i due youtuber fidanzati che hanno conquistato i più piccoli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il loro canale su Youtube conta 4 milioni e mezzo di iscritti e il loro merchandising va a ruba. Nati sul web, i due youtuber sono arrivati in tv grazie a Disney Channel e ora approdano anche al cinema, con il loro film "Me contro Te - La vendetta del signor S", in uscita oggi 7 gennaio nelle sale. Per la funzione educativa del loro progetto rivolto ai bambini hanno ricevuto il prestigioso premio MOIGE, Sofia Scalìa e Luigi Calagna, 21 e 25 anni entrambi di Palermo, sono una coppia anche nella vita reale. Leggi la notizia su gossip.fanpage

