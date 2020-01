Linea 1, manutenzione dei treni di notte. I lavoratori: “Pronti a tutto per evitare caos” (Di venerdì 17 gennaio 2020) A partire da lunedì 20 gennaio, la manutenzione dei treni della Linea 1 della metropolitana di Napoli verrà effettuata di notte: i lavoratori hanno accettato una modifica dei turni, in questa fase delicata per il trasporto pubblico napoletano, dopo l'incidente dello scorso 14 gennaio. I lavoratori si sono detti "disposti a tutto pur di salvare la città dal caos". Leggi la notizia su napoli.fanpage

