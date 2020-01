I dubbi del sindaco di Napoli: ‘Su rifiuti e trasporti accadono cose strane’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Duro affondo del sindaco Luigi De Magistris dopo l'incidente di martedì che ha visto coinvolti tre convogli della metropolitana, causandone l'interruzione ancora oggi in corso. "Da tempo, succedono cose che mi lasciano molto perplesso, in particolare su trasporti e rifiuti. cose non regolari". Anche sui rifiuti, il sindaco attacca: "Vedo tutta una serie di cose che non mi piacciono affatto". Leggi la notizia su fanpage

FBiasin : Siccome c'è chi ha dei dubbi circa la collocazione tattica di #Eriksen vi dico a mio parere dove potrebbe giocare i… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ Attesa a Palazzo Chigi. #Conte e #Casalino hanno convocato oggi pomeriggio #Orazi e… - Leonesidiventa : RT @Iperbole_: 'Se non manteniamo un livello mediatico alto perdiamo le elezioni. Tu credi che sia io a scrivere le cose che scrivo? La mia… -