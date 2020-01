Guendalina Tavassi, la scollatura mostra un particolare “bollente” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Questo articolo Guendalina Tavassi, la scollatura mostra un particolare “bollente” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Guendalina Tavassi ha postato una storia su Instagram in cui i fan non hanno potuto non notare un particolare davvero “bollente”: la foto svela tutto. Dopo averla conosciuta ed apprezzata nella casa del Grande Fratello, Guendalina Tavassi è senz’altro una delle poche persone ad essere riuscita a rimanere in tv senza finire nel dimenticatoio: è … Leggi la notizia su youmovies

Gia_Uss90 : @_hellotetectif Guendalina Tavassi senza quel meccanismo sarebbe uscita alla terza puntata - HeyThreshold : Che siparietto totalmente inutile quello di Paola Caruso. Se volete fare un siparietto come si deve, buttate dent… - alfrediamandis : Via questi tre e chiamiamo Guendalina Tavassi #GFVIP -