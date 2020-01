Gregoretti,ok Giunta su termini di voto

Giunta per il regolamento del Senato al quesito presentato dall'opposizione sul caso Salvini-Gregoretti. La Giunta ha stabilito che è "perentorio" il termine di 30 giorni entro cui la Giunta per le immunità si deve pronunciare sul caso.I 30 giorni scadono oggi.Il 20 previsto il voto sull'autorizzazione a procedere per poter processare Salvini, per il blocco della nave con a bordo 131 migranti. Dopo una breve sospensione, la Giunta è ripresa sulla richiesta di FdI, FI e Lega per una deroga.(Di venerdì 17 gennaio 2020) Via libera dellaper il regolamento del Senato al quesito presentato dall'opposizione sul caso Salvini-. Laha stabilito che è "perentorio" il termine di 30 giorni entro cui laper le immunità si deve pronunciare sul caso.I 30 giorni scadono oggi.Il 20 previsto ilsull'autorizzazione a procedere per poter processare Salvini, per il blocco della nave con a bordo 131 migranti. Dopo una breve sospensione, laè ripresa sulla richiesta di FdI, FI e Lega per una deroga.(Di venerdì 17 gennaio 2020)

RaiNews : #Gregoretti, sarà la Giunta per il Regolamento di palazzo Madama a decidere, domani mattina, se il primo voto del S… - agorarai : Caso #Gregoretti. la giunta decide stamattina 'Conte non può dire che non fosse a conoscenza di questa cosa, è verg… - repubblica : Gregoretti, parere unanime della Giunta: 'Il voto su Salvini scadrebbe oggi'. Ma è scontro sul conteggio [aggiornam… -