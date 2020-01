Grande Fratello Vip 2020, quarta puntata in diretta – Fuori Elisa e Sergio (Di sabato 18 gennaio 2020) Alfonso Signorini - quarta puntata GF Vip 2020 quarta puntata per il Grande Fratello Vip 2020 e nuovo liveblogging su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.44: Alfonso Signorini dà il via alla quarta puntata con il sommario della serata. Il conduttore, dopo aver salutato i due opinionisti, annuncia che, oltre al verdetto del televoto aperto mercoledì tra Andrea ed Elisa, ci sarà una seconda eliminazione. 21.51: Primo tema della serata: le tensioni scaturite dalle ultime nomination, in particolare tra Antonella e Fernanda. La Lessa ribadisce di preferire vivere da sola nel tugurio che con la Elia, che dal canto suo si dichiara “sul piede di guerra”. 21.55: Signorini stuzzica Elisa, che in ... Leggi la notizia su davidemaggio

