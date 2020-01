Grande Fratello Vip 2020, Pago e Serena Enardu accusati di bluff (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non si placcano le polemiche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020. Stavolta nella bufera sono finiti Pago e Serena Enardu. Sergio Volpini avrebbe fatto delle rivelazioni su di loro che potrebbero far pensare che il loro riavvicinamento sia un Grande bluff preparato a tavolino per motivi economici. I due sembrano voler tornare insieme dopo che lei gli ha chiesto perdono per averlo tradito a Temptation Island Vip. Serena Enardu ha incontrato Pago e gli ha fatto capire che vorrebbe tornare con lui se lui l’avesse perdonata per quello che gli aveva fatto. E Pago ha detto di essere pronto a ricominciare durante una chiacchierata con Pasquale Laricchia e Salvo Veneziano. Tutto sarebbe finito lì se Sergio Volpini non avesse rivelato alcune confidenze che gli avrebbe fatto Pago. ... Leggi la notizia su bigodino

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -