Ferentino, decine di pneumatici nel fiume Alabro: danno ambientale, zona completamente inquinata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ignoti hanno gettato decine di pneumatici nel fiume Alabro, affluente del Sacco, noto per essere uno dei fiumi più inquinati d'Italia. Le gomme hanno completamente ostruito l'alveo e c'è il pericolo che le acque (anch'esse contaminate) invadano i campi. Indignazione in rete per quest'ennesimo danno ambientale. Leggi la notizia su fanpage

