Elezioni in Israele, le liste in campo nel terzo voto in meno di un anno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Elezioni Israele 2020: tutte le liste candidate Mentre Israele si appresta a essere chiamato per la terza volta alle urne nel giro di un anno, i partiti politici del Paese hanno depositato in tutto 30 liste per concorrere alle Elezioni del 2 marzo 2020. Si tratta dello stesso numero di liste che hanno preso parte al voto dello scorso settembre e nove in meno delle 39 che si sono sfidate nel voto di aprile. Israele nell’ultimo anno non è riuscito a formare alcun governo per via di una serie di veti incrociati, con: il Likud, partito di centrodestra del premier Benjamin Netanyahu, che non è disposto a rompere la sua coalizione di centrodestra che comprende anche partiti religiosi. il partito laico di destra Israel Beyteneu che non ha intenzione di accordarsi con né con i partiti religiosi né con la minoranza araba Blu e Bianco, partito centrista guidato dall’ex generale Benny Gantz, che ... Leggi la notizia su tpi

