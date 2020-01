Dragon Ball Z: Kakarot e Untitled Goose Game si incontrano in una esilarante mod (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dragon Ball Z: Kakarot, disponibile da oggi, è il nuovo gioco di Bandai Namco che trasforma l'universo di Dragon Ball in un RPG, mentre Untitled Goose Game è il folle sandbox che ci mette nei panni di un'oca decisamente dispettosa.I giochi sembrano lontani tra loro, ma l'utente Mastaklo ha deciso di far incontrare i due titoli con una mod.La mod in questione introduce la simpatica oca di Untitled Goose Game all'interno di Dragon Ball Z: Kakarot e il risultato è davvero esilarante, come potete vedere nel video pubblicato da IGN.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

