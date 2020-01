Dieta, quando non funziona: 10 falsi miti (Di venerdì 17 gennaio 2020) quando si parla di alimentazione sana e di perdita di peso è necessario conoscere l’esistenza di alcuni falsi miti che, di fatto, impediscono alle diete di essere efficaci. Eccone dieci tra i più diffusi. La Dieta drastica è l’unico modo per perdere peso quando si punta a perdere peso è essenziale entrare nell’ottica del fatto che l’alimentazione è importante ma non sufficiente. Se si ha intenzione di ottenere risultati è fondamentale modificare anche la routine e introdurre l’attività fisica. Ciò significa, per un soggetto adulto normopeso, almeno 150 minuti di esercizio fisico a settimana. Non bisognerebbe mai cenare dopo le 19.00 Un altro falso mito da sfatare quando si vuol iniziare a mangiare meglio e a perdere peso riguarda la credenza secondo la quale non bisognerebbe mai cenare dopo le 19.00. Interessante in merito è il punto di vista della ... Leggi la notizia su dilei

