Cosa ha da dire Berlusconi su sovranismo, M5s, Gheddafi e Craxi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Movimento 5 Stelle? "Ormai è una costola della sinistra". È un Silvio Berlusconi a tutto campo quello che, intervistato dall'Agi nella sua villa di Arcore, parla del populismo e del sovranismo, ma anche dell'amicizia con Bettino Craxi e del rammarico per la fine di Gheddafi. "È una costola che è tornata alla radici più estreme della stessa sinistra. Chiamano quelli del Pd 'comunisti da salotto' e vengono ricambiati definiti come 'comunisti da strada'. Quello che c'è è che loro seguono le spinte più forti dell'invidia sociale e dell'odio. Sono contro coloro che col loro lavoro, col loro sacrificio, hanno raggiunto una posizione di benessere. Pensando poi ai parlamentari dell'altra legislatura - prosegue l'ex presidente del Consiglio - l'87% di questi parlamentari non aveva mai fatto una denuncia dei redditi. Significa quindi che non avevano durante la vita ... Leggi la notizia su agi

