Condanna esemplare per Ettore Sini, uccise l’ex compagna (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una Condanna dura quella per Ettore Sini, accusato di aver ucciso la sua ex Romina Meloni. La donna è stata ferita mortalmente lo scorso 31 marzo, nell’occasione fu colpito anche il suo compagno Gabriele Fois. La Condanna E’ stato Condannato all’ergastolo Ettore Sini, l’ex agente penitenziario di 49 anni sotto processo con l’accusa di aver ucciso … L'articolo Condanna esemplare per Ettore Sini, uccise l’ex compagna proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

