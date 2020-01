Claudia Gerini attacca Amadeus: a sostenerla anche Ambra Angiolini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il conduttore del Festival di Sanremo 2020, Amadeus, continua ad essere sotto attacco dopo alcune sue dichiarazione definite “sessiste”, su cui sono intervenute anche la moglie del presentatore e Francesca Sofia Novello, la valletta interessata. Ad attaccare duramente il presentatore e il Festival di Sanremo questa volta è l’attrice Claudia Gerini, attraverso un post su Instagram successivamente rimosso. Il duro attacco della Gerini La Gerini in particolare nel post pubblicato e poi rimosso avrebbe chiesto: “Come si fa nel 2020 a dire, in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito mainstream, una frase così sessista, così retrograda, così sbagliata? Ancora stiamo così? – continua – Un uomo al centro, che parla e ha diritto di parola, le donne come contorno di belle statuine, degne di stare lì sedute perché bellissime (all’uomo non è richiesta la bellezza, ... Leggi la notizia su thesocialpost

