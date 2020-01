Caso Salvini – Gregoretti : Casellati si difende dalle accuse del Pd - ma Zingaretti attacca di nuovo : Quando, in tema di prescrizione, la Commissione della camera ha votato contro unemendamento dell'opposizione, e decisivo è stato il voto della presidente grillina, tutto era in regola, secondo il Pd

La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio sull’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il Caso della nave Gregoretti : La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti. Lo ha stabilito venerdì la Giunta per il regolamento del Senato, che ha concesso una deroga

Il Senato ha deciso sul Caso Gregoretti. Lunedì il voto della Giunta sull’autorizzazione a procedere contro Salvini. Ma la Casellati vota con le opposizioni : La Giunta delle immunità del Senato voterà Lunedì 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso del sequestro della nave “Gregoretti” della Guardia Costiera. E’ quanto ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. voto decisivo quello del presidente del Senato, Maria ...

Caso Gregoretti - il 20 gennaio si decide sul processo a Salvini | Pd furioso : Sul Caso Gregoretti, arriva il sì dal presidente del Senato Casellati con le opposizioni in Giunta regolamento. Pd fortemente irritato: “Colpo di mano gravissimo, la Casellati si toglie la maschera e non dimostra di essere sopra le parti” La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti di […] L'articolo Caso Gregoretti, il 20 gennaio si decide sul processo a Salvini | ...

Salvini e Caso Gregoretti - passa la linea Lega : la giunta per le immunità vota il 20 gennaio : Approvato l’ordine del giorno del centrodestra. La presidente del Senato ha votato con le opposizioni «per garantire la funzionalità degli organi di governo». Salvini: «Andrò in aula a testa alta»

Caso Salvini Gregoretti : la giunta voterà il 20 gennaio - il Pd accusa la Casellati : La giunta delle immunità dovrebbe votare il 20 gennaio la relazione di Maurizio Gasparri che chiede di dire no alla autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, per il Caso Gregoretti

La giunta per le immunità voterà si pronuncerà lunedì 20 gennaio su Salvini e il Caso Gregoretti : La partita si stava concludendo sul 6 a 6, ma a segnare il golden goal è stata Maria Elisabetta Alberti Casellati. La vittoria è andata al Centrodestra che, quest’oggi, ha ottenuto il successo nella partita della giunta per il Regolamento del Senato che ha approvato – con un solo voto di scarto – il calendario con l’ordine del giorno presentato dall’opposizione. Il voto immunità Salvini, nella giunta di Palazzo ...

Caso Gregoretti : fissato al 20 gennaio il voto su Matteo Salvini : Caso Gregoretti: fissato al 20 gennaio il voto su Matteo Salvini È stato fissato al 20 gennaio il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Lo ha deciso la Giunta per le immunità del Senato nella tarda mattinata di venerdì 17 gennaio. La Giunta ha approvato l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha ...

Salvini e il Caso Gregoretti - la giunta per le immunità voterà il 20 gennaio : Approvato l’ordine del giorno del centrodestra. La presidente del Senato Casellati ha votato con le opposizioni in giunta per il regolamento

Caso Gregoretti - ok al voto sul processo a Salvini il 20 gennaio. Casellati vota con le opposizioni : La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il Caso del blocco della nave militare Gregoretti. L’ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Caso Gregoretti - la maggioranza pensa al ‘grande bluff’ per incastrare Salvini (che alza i toni) : Caso Gregoretti, la maggioranza di governo potrebbe ‘salvare’ Matteo Salvini in Giunta (prima delle regionali) per poi ‘incastrarlo’ in Senato. Con le elezioni regionali ormai alle porte, il governo ha ancora un problema da risolvere (gli altri sono stati rimandati): il voto su Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Lo scopo delle forze di maggioranza è quello di rinviare la sentenza sul leader della Lega. Un ultimo ...

Salvini sul Caso Gregoretti : “Se sono criminale - lo dicano a voce alta” : Il leader della Lega attacca ancora Pd e Movimento 5 Stelle sul caso Gregoretti. “Mi dispiace per la loro mancanza di coraggio”, dichiara. Continua a tenere banco il caso Gregoretti, con la decisione ancora sospesa sul destino di Matteo Salvini. Il leader della Lega scoprirà tra qualche giorno se dovrà finire sul banco degli imputati […] L'articolo Salvini sul caso Gregoretti: “Se sono criminale, lo dicano a voce ...

Caso Salvini – Gregoretti : deciderà la Giunta per il Regolamento del Senato quando esprimere il voto : Lega, FdI e FI hanno chiesto l'intervento della Giunta, forti dei numeri in loro favore dato il mancato riequilibrio dell'organo di garanzia dopo il cambio di maggioranza

Caso Gregoretti - ancora fumata nera : i capigruppo non decidono sulla data del voto su Salvini : La riunione della conferenza dei capigruppo alla Giunta per le immunità parlamentari si conclude con l’ennesimo nulla di fatto sulla data del voto sul Caso Gregoretti. Sul tavolo c’è la richiesta della maggioranza di far slittare il voto del 20 gennaio a dopo le elezioni in Emilia Romagna. Nei due giorni precedenti, la maggioranza aveva concluso le riunioni con un atto di protesta, abbandonando la giunta come critica alla ...