Carola Rackete, l'arresto immotivato. La Cassazione dà ragione alla ong che salva vite (Di venerdì 17 gennaio 2020) La comandante della Sea Watch 3 era stata arrestata a giugno dello scorso anno dopo aver forzato il blocco agli sbarchi di Lampedusa. Il legale: "Avevamo ragione noi, non andava arrestata" Leggi la notizia su repubblica

HuffPostItalia : La Cassazione boccia il ricorso della procura: 'Carola Rackete non andava arrestata' - SkyTG24 : 'Ritengo che Liliana Segre abbia tanto da insegnare, Carola Rackete no', le parole di #Salvini durante il convegno… - fanpage : Sea Watch, Cassazione boccia il ricorso contro Carola Rackete: legittimo il no all'arresto -