Calcio Estero DAZN, Programma e Telecronisti 17, 18 e 19 Gennaio 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per il Calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Eredivisie ed EFL Championship, spiccano i match che coinvolgono le tre grandi della Liga, protagoniste in campo per la prima partita del girone di ritorno, dopo la parentesi della Supercopa: Real Madrid-Sevilla (sabato alle 16:00),... Leggi la notizia su digital-news

tuttosport : E' tornato #Mandzukic! Primo gol con la maglia dell'Al-Duhail - VIDEO ?? - ETGazzetta : Attacco all'auto di un arbitro: la Federazione ferma il campionato #Cipro - rus_sansiro : ?? ???? ???? CALCIOMERCATO - CHRISTIAN ERIKSEN Arriva una doccia fredda per la società nerazzurra. Ecco le parole di Jo… -