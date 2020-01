Borsa Tokyo apre in rialzo dello 0,76%

Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in rialzo, con l'indice Nikkei che torna nuovamente sopra la soglia dei 24mila punti sostenuto dai nuovi massimi registrati a Wall Street e in attesa dei dati sul pil cinese del quarto trimestre previsti quest'oggi. L'indice di riferimento avanza dello 0,76% a quota 24,115, con un guadagno di 181 punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad indebolirsi, scendendo a quota 101,10 sul dollaro e a 122,60 sull'euro.(Di venerdì 17 gennaio 2020) Ladil'ultima seduta della settimana in, con l'indice Nikkei che torna nuovamente sopra la soglia dei 24mila punti sostenuto dai nuovi massimi registrati a Wall Street e in attesa dei dati sul pil cinese del quarto trimestre previsti quest'oggi. L'indice di riferimento avanza0,76% a quota 24,115, con un guadagno di 181 punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad indebolirsi, scendendo a quota 101,10 sul dollaro e a 122,60 sull'euro.(Di venerdì 17 gennaio 2020)

