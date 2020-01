Beautiful anticipazioni: Steffy a un passo dall’adozione, Zoe dall’essere in trappola (Di venerdì 17 gennaio 2020) Steffy sembra avere intenzione di adottare la piccola Phoebe ma vuole prima far conoscere la bambina a Liam. Che cosa succederà durante l’incontro tra Liam e Beth, il giovane si renderà conto che quella neonata è sua figlia? Sembrerebbe proprio di no. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 18 gennaio 2020 ci rivelano infatti che non ci sarà nessun dubbio di Liam in merito alla vera identità della piccola. Come potrebbe mai anche solo immaginare che la sua Beth non è morta ma che è stata portata da Reese fuori dall’ospedale? Chi invece ha dubbi su quello che sta succedendo è Zoe che si rende conto che suo padre le sta nascondendo qualcosa e che forse anche stavolta si è messo nei guai. La ragazza però non immagina neppure lontanamente quanto sia grave la situazione… Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda anche domani 18 gennaio 2020 alle 13,40 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

