Arcan: “4,5 milioni per parco Mercatello, tolti a chiesa e palazzi storici” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Da quali capitoli di spesa arriveranno i 4.5 milioni annunciati dal Governatore per la ristrutturazione del parco del Mercatello? Secondo l’Assocaizione Arcan Salerno Cantieri&Architettura, da una rimodulazione del programma Pics che toglie, di fatto, dall’elenco precedentemente approvato una non trascurabile serie di opere. Arcan scrive: “Con delibera di giunta 2020/9 dello scorso 14 gennaio, la giunta comunale ha approvato la proposta di rimodulazione delle risorse del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics). In particolare, oltre alla riduzione di importi per interventi specifici, si registra lo stralcio dei finanziamenti per il recupero della chiesa di Santa Maria de Alimundo, per il restauro della casa del Combattente, per il recupero di palazzo Genovese e della palazzina Liberty nell’area ex-MCM. ... Leggi la notizia su anteprima24

Arcan milioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arcan milioni