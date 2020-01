Almanacco del 17-01-2020 ore 07:30 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Almanacco del giorno e siamo a venerdì 17 gennaio ma noi non siamo superstiziosi vero venerdì 17 Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Antonio Abate Ma noi facciamo gli auguri anche a tutti coloro che portano il nome di Giuliano insieme a genoveffo estaba ci sarà qualcuno che si chiama Saba giusto Ok Giuliano deriva dal latino Iuliano su un cognome molto diffuso in epoca imperiale significante appartenente alla gens Iulia tra i nomi più diffusi in tutta l’era volgare si forma maschile che in quella femmina e sostenuto da ben 43 Santi omonimi affondanti il martirologio Romano è una persona pratica colta è grandiosa che ama esprimersi con parole degne di un Reo di un poeta dell’antica Roma a Pratoaddizioni solide vuole una donna capace di seguirlo nelle sue avventure mentali desidera un amante calma risparmiatrice dotata di grande autocontrollo ... Leggi la notizia su romadailynews

